Final da Liga dos Campeões de 2026 será disputada na Púskas Arena, na Hungria

Neste ano, a decisão entre Borussia Dortmund e Real Madrid acontece no Estádio de Wembley, na Inglaterra, no dia 1º de maio.

?? The 2026 Champions League final will be held in Budapest, at the Puskás Aréna!

All the Executive Committee decisions: ??#UCLfinal

? UEFA (@UEFA) May 22, 2024

A entidade também definiu as sedes das próximas finais da Liga Europa - em 2026 no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia e em 2027 no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha - e da Liga Conferência - em 2026 no Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha e em 2027 no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia.