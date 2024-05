Fagner comemora vaga na Copa do Brasil e minimiza polêmicas externas no Corinthians: "Nos blindamos"

"Foi só para esse jogo. O primeiro pós-saída. Pedi para ele e o pessoal do clube para prestar essa homenagem. Foi um cara muito vitorioso dentro do clube, tive o prazer de conviver 11 temporadas com ele aqui, mais Seleção e PSV. Nós temos uma longa história de amizade. Dedico essa vitória a ele", acrescentou.

Fagner tem contrato somente até o fim da temporada, mas tenta focar no trabalho de campo e ainda não conversa com a diretoria do Corinthians por uma renovação. Ele também falou sobre as recentes notícias envolvendo o acordo com o VaideBet e contou como o grupo busca se blindar de polêmicas externas.

"Tenho contrato, vou cumprir meu contrato. Não estou pensando nisso agora. O trabalho tem que ser feito dentro de campo, os resultados têm que acontecer. Quando chegar a hora certa, a diretoria e meus empresários vão sentar e resolver. Procuro ficar tranquilo e fazer meu trabalho dentro de campo", afirmou.

"No CT tentamos nos blindar ao máximo, não deixar que as coisas externas atrapalhem nosso dia a dia. Existem pessoas competentes para resolver as questões, não cabe a mim ficar falando. Tentamos no blindar para conseguir os resultados dentro de campo e dar alegria ao torcedor", concluiu.

Com o resultado do jogo de ida, a equipe de António Oliveira faz 4 a 2 no placar agregado e despacha o time potiguar. Os duelos da próxima fase serão definidos através de sorteio, em data a ser divulgada pela CBF.

Classificado, o Corinthians agora busca uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. O próximo compromisso nesta temporada é diante do Racing-URU, na próxima terça-feira, valendo a liderança do Grupo F e, consequentemente, a classificação direta ao mata-mata do torneio continental. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.