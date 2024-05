Elenco do Bahia está pronto para duelo decisivo na Copa do Brasil contra o Criciúma

O elenco do Bahia está pronto para o duelo decisivo contra o Criciúma, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. A preparação do Tricolor de Aço foi encerrada na manhã desta quarta-feira.

As atividades do dia começaram com um rápido aquecimento no gramado. Em seguida, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático.

Depois, os atletas aprimoraram bolas paradas e cobranças de pênaltis. Ainda houve tempo para um trabalho técnico em campo reduzido para alguns jogadores.