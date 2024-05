Corinthians acerta novo patrocínio para o futebol profissional masculino

"A Foxlux é uma empresa de enorme reputação e ficamos muito honrados em contar com a confiança e o apoio da marca ao Corinthians. Estou certo de que conquistaremos grandes objetivos juntos", disse Augusto.

"Estamos voltando porque realmente foi um sucesso a primeira parceria com o Corinthians. O time tem uma torcida vibrante, fiel, muito apaixonada e com altíssima projeção nacional. É uma honra retomar essa parceria e acreditamos muito na potência que teremos ao somar nossas forças", comentou Ana Paula.

CORINTHIANS ? FOXLUX

Com passagem vitoriosa pelo manto do Timão em 2017 e 2018, a Foxlux está de volta! ??

A marca estampará a camisa alvinegra a partir da partida de hoje, pela Copa do Brasil, e assinou o contrato com o Time do Povo até dezembro de 2024!