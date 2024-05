Como mandante, Corinthians nunca perdeu para o América-RN

? Corinthians (@Corinthians) May 22, 2024

O Corinthians jogou como mandante contra o América-RN em cinco oportunidades, vencendo as cinco vezes. Contando todas as partidas na história entre os clubes, a equipe potiguar só venceu o Timão uma vez, mais precisamente em 2008. Naquela oportunidade, em duelo válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano, o América-RN venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Alves (contra) e Aloisio.

O primeiro jogo entre as equipes ocorreu em 1975, com vitória do Corinthians por 4 a 1. No retrospecto geral, o Timão tem ampla vantagem. Em 11 jogos, são oito vitórias alvinegras, dois empates e apenas uma vitória do América-RN.

Nesta quarta, o Corinthians tem a vantagem do empate já que venceu o primeiro duelo do mata-mata. Caso o América-RN vença por um gol de diferença, o classificado será decidido nos pênaltis.