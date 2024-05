Com retornos, Fluminense divulga relacionados para duelo decisivo pela Copa do Brasil

Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. No jogo de ida, no Estádio Kléber Andrade, os cariocas se deram melhor e venceram por 2 a 0.

Nossos relacionados pra enfrentar o Sampaio Corrêa! ?? pic.twitter.com/M13fArMlqP ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 22, 2024 Confira todos os relacionados do Fluminense Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes