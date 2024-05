Classificado na Copa do Brasil, Felipe Melo comemora vitória e centésimo jogo pelo Fluminense

O Fluminense venceu mais uma vez o Sampaio Corrêa e avançou na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, os tricolores fizeram 2 a 0, no Maracanã e garantiram vaga nas oitavas de final da competição nacional com 4 a 0 no placar agregado. Os gols foram marcados por Jhon Arias, na primeira etapa, e Jonh Kennedy, no segundo tempo.

Além da classificação, partida foi especial para o zagueiro Felipe Melo por outro motivo. O camisa 30 chegou a marca de 100 jogos pelo Fluminense. O experiente defensor, campeão carioca e da Libertadores com a equipe comandada por Fernando Diniz, vibrou com o momento e a vitória tricolor.

"100 jogos completados por um gigante como é o Fluminense, com 40 anos. A gente veio de um momento de melhora, de crescente. Vencer e não tomar gols é sempre muito bom. É seguir sonhando, buscando grandes coisas", cravou Felipe Melo.