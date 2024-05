Bragantino emite nota oficial sobre episódio de preconceito contra o preparador físico do Sousa

O clube vem se posicionando constantemente, por meio de seus canais oficiais, sempre no intuito de orientar e promover um ambiente... pic.twitter.com/756eKQ1zYK

Na nota divulgada (veja a nota completa ao fim da matéria), o Bragantino citou que "a direção do clube já está trabalhando para identificação do torcedor" e que "tomará as medidas cabíveis para que atitudes preconceituosas não aconteçam".

No vídeo que circulou nas redes sociais, o preparador físico Alexandre Duarte ainda respondeu o torcedor que o ofendeu, dizendo para ele "deixar de preconceito" e que "a Paraíba é Brasil". Através de seu perfil oficial no X, o Sousa também se manifestou sobre o ocorrido.

"Infelizmente, mais uma vez, sofremos com episódios de xenofobia que não condizem com o mundo atual e sabemos que não refletem o pensamento do povo de Bragança Paulista. E do nome da nossa Paraíba, da nossa rapadura, a melhor do Brasil, a gente tem é muito orgulho.", disse a publicação oficial do Sousa.

Veja a nota completa divulgada pelo Bragantino nesta quarta-feira: