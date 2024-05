Botafogo volta a vencer o Vitória e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Botafogo mostrou força e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os alvinegros venceram por 2 a 1 o Vitória, nesta quarta-feira, no Barradão.

Os cariocas abriram o placar no fim do primeiro tempo, com Luiz Henrique. Já na etapa final, Junior Santos ampliou para o Botafogo. O Vitória ainda diminuiu com Daniel Júnior.

O jogo