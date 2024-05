Bia Haddad vence em estreia no WTA 500 de Estrasburgo e avança às quartas de final

Após o duelo, Bia Haddad elogiou sua adversária, mas reconheceu que precisa melhorar para a próxima partida.

"Feliz por avançar em 2 sets contra uma jogadora tão qualificada e competitiva quanto a Emma. Posso e preciso melhorar alguns detalhes para o próximo jogo, mas me sinto mais competitiva a cada dia e esse é o objetivo aqui em Strasbourg", disse.

Bia on clay is?

She defeats Navarro in straight sets 6-4, 7-6(1) and books her spot into the quarters!#IS24 pic.twitter.com/4gh4lI741W

? wta (@WTA) May 22, 2024