António Oliveira valoriza classificação e vê vitória merecida do Corinthians: "Queriam um 10 a 0?"

"Não há jogos iguais, contra o Fluminense não passamos sufoco. Contra o Argentinos Juniors não passamos sufoco, e foram os mesmos jogadores. Não há jogos iguais, cada adversário vai nos oferecer problemas diferentes e temos que encontrar soluções. Isso aqui não é PlayStation, estamos tratando de pessoas. Nossa obrigação contra o América-RN era passar, e assim fizemos. Vocês esperavam o que? 10 a 0? Futebol não é assim. Temos visto no futebol que algumas situações têm que ser comprovadas dentro de campo. E nós fizemos isso muito bem, os jogadores estão de parabéns", acrescentou.

António também falou sobre a saída de Cássio e as polêmicas extra-campo que tomaram conta dos noticiários nestes últimos dias, como o acordo com a casa de apostas VaideBet. Ele disse que o elenco está "blindado".

"Passa-nos completamente ao lado. Não somos alheios, mas conseguimos [superar] porque somos ambiciosos e estamos aqui para ajudar o Corinthians. Estávamos muito focados para esse jogo, foi uma semana normal no nosso grupo. Há a compreensão de cada um que estamos incluídos numa causa, que é em prol do clube", afirmou.

"Sobre o Cássio, falei no último jogo. Aquilo que disse foi de coração. Os jogadores passam, e o clube continua. O Cássio está eternizado nas páginas douradas do clube e desejo toda a sorte para ele", completou.

Com o resultado da ida, o Timão fez 4 a 2 no placar agregado e despachou o América-RN da Copa do Brasil. Os confrontos da próxima fase do torneio serão definidos através de sorteio, em data a ser divulgada pela CBF.

Classificado, o Corinthians agora busca uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. O próximo compromisso nesta temporada é diante do Racing-URU, na próxima terça-feira, valendo a liderança do Grupo F e, consequentemente, a classificação direta ao mata-mata do torneio continental. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.