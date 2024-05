Técnico italiano Claudio Ranieri decide encerrar sua carreira no futebol aos 72 anos

O italiano Claudio Ranieri deixou o comando do Cagliari nesta terça-feira e decidiu encerrar sua longa carreira aos 72 anos. O treinador ficou marcado pela inédita conquista da Premier League à frente do Leicester City, em 2016.

Ranieri teve uma última temporada complicada comandando o Cagliari. Apesar disso, conseguiu garantir a permanência do clube na Primeira Divisão italiana.

"Ranieri está de saída do Cagliari. Nas suas duas passagens pelo clube, conseguiu sempre conduzir a equipe aos seus objetivos. Depois de duas subidas e uma salvação na Primeira Divisão, no último ano e meio conseguiu uma obra-prima com a vitória no play-off e a permanência. O Cagliari é e será sempre a sua casa. Para sempre gratos", publicou o Cagliari.