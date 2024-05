Tatiana Weston-Webb analisa onda de Teahupo'o, local do surfe nas Olimpíadas: "Super perigosa"

"Estou na esperança. Uma coisa sobre o mundo do surf é que todo mundo tem os momentos altos e baixos. A gente não pode viver o momento alto para sempre, porque tem muita coisa fora do nosso controle. Estou só esperando aquela etapa que tudo vai se alinhar para mim e tudo vai se conectar, e eu ganhe de novo. Mas é muito fácil falar isso e muito mais difícil de ter aquela conexão durante o evento inteiro, umas baterias que vão muito mais para seu lado do que para o da outra pessoa. Eu tenho certeza que estou surfando melhor do que já surfei na minha vida. Estou confiante com meu surfe, feliz com minhas pranchas e feliz com meu estado mental", declarou.

Além da etapa de Teahupo'o, Tatiana ainda vai disputar os circuitos de El Salvador e Saquarema, no Rio de Janeiro, antes dos Jogos Olímpicos. O torneio em Paris começa no dia 26 de julho.