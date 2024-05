Sem Rossi, Vasco divulga relacionados para jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil

O Vasco divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Fortaleza, em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola ainda nesta noite, a partir das 21h (de Brasília).

Apesar do anúncio do novo técnico português Álvaro Pacheco, os mandantes ainda terão o interino Rafael Paiva na beira do campo, porém pela última vez. O Vasco não poderá contar com o atacante Rossi, já que, segundo o clube, o atleta sentiu dores na região adutora da coxa direita e, por isso, ficou fora da lista.

Por outro lado, o francês Dimitri Payet, que desfalcou o elenco no jogo de ida, no Castelão, por conta de ter atuado pouco tempo após a lesão que teve no joelho direito, voltou a estar entre os relacionados na competição.