Raissa Machado fatura título mundial no lançamento de dardo F56 em Kobe

O Mundial no Japão acontece no mesmo ano dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 após o Comitê Organizador Local (LOC, na sigla em inglês) solicitar ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês) o adiamento do Mundial, que seria em 2021, devido à pandemia de coronavírus. Com isso, a cidade japonesa sediará o evento de atletismo no ano posterior ao Mundial de Paris 2023, quando o Brasil teve seu melhor desempenho na história em Mundiais. Foram 47 medalhas no total, sendo 14 ouros, 13 pratas e 20 bronzes.

Confira as provas com brasileiros da manhã desta terça-feira, 21, com horários de Brasília:



6h10 - Final dos 400m T12



Lorraine Aguiar / Ketyla Teodoro

6h12 - Final do lançamento de dardo F42/F64



Edenílson Floriani