Pedro Lima se despede do Norwich e pode voltar ao Palmeiras com fim de empréstimo

Revelado na base do Palmeiras, o meia Pedro Lima se despediu do Norwich City, clube ao qual estava emprestado pelo Verdão até 30 de junho deste ano. Por meio de seu Instagram, o meia publicou uma mensagem falando sobre a saída do time inglês que ele defende desde agosto de 2023.

"Obrigada, Norwich, pela oportunidade, foi uma honra. Desejo o melhor para esse clube", escreveu.

O jogador ganhou oportunidade no time sub-21 do Norwich City. Pedro Lima disputou 19 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências. No time principal, foi relacionado para apenas uma partida, mas seguiu no banco de reservas.