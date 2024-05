Militão vive fase difícil no Real Madrid um mês e meio depois de voltar de lesão

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 19, 2024

No último domingo, no empate contra o Villareal em 4 a 4, Militão não foi páreo para o atacante Alexander Sorloth, que marcou quatro gols no Real Madrid. Todos os tentos sofridos surgiram de jogadas em cima do zagueiro brasileiro. A atuação do camisa 3 do clube madrilenho foi muito criticada pela mídia espanhola.

Apesar da partida ruim, o técnico Carlo Ancelotti relevou a atuação de Militão. Segundo o treinador italiano, o brasileiro ainda tem chances de estar presente na final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, em Wembley.

"Temos duas semanas, ele (Militão) pode chegar plenamente à final.", disse Ancelotti após o jogo contra o Villareal.

Na atual temporada, Militão tem apenas 11 partidas disputadas, sendo duas na Liga dos Campeões. Na ausência do brasileiro, a dupla de zagueiros do Real Madrid foi formada por Rudiger e Nacho Fernández.