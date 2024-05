Melo e Matos iniciam parceria no ATP 250 de Genebra e miram ida aos Jogos de Paris

O mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos iniciam parceria nesta quarta-feira, no ATP 250 de Genebra. Com o objetivo de buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, os brasileiros estreiam diante do salvadorenho Marcelo Arevalo e do croata Mate Pavic, cabeças de chave número 3.

Depois do torneio suíço, Melo e Matos seguem jogando juntos na gira no saibro, que termina em Roland Garros, e na temporada de grama, até Wimbledon. A dupla planeja buscar entrosamento e a vaga para os Jogos, no final de julho.

"Acreditamos muito na nossa parceria e na classificação para a Olimpíada", resumiu Melo. Ambos jogaram juntos uma única vez no circuito, no Masters 1.000 de Xangai 2023.