Lenda do Real Madrid, Toni Kroos anuncia que se aposentará após a Euro 2024

Nesta terça-feira, através de sua conta no Instagram, o meio-campista Toni Kroos anunciou que se aposentará do futebol após a Eurocopa. Primeiramente, o atleta de 34 anos se despediu do Real Madrid, clube onde foi multicampeão e tem contrato apenas até o final da temporada.

"17 de julho de 2014, dia da minha apresentação no Real Madrid, dia que mudou a minha vida. A minha vida como jogador de futebol, mas sobretudo como pessoa. Foi o início de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, depois de 10 anos, no final da temporada, essa vida chega ao fim. Jamais esquecerei esta década emocionante e de sucesso!", escreveu.

"Gostaria de agradecer especialmente ao presidente Florentino Pérez, ao clube e a todos que me acolheram de coração aberto e confiaram em mim. Mas acima de tudo quero agradecer a vocês, queridos torcedores do Real Madrid, pelo carinho e apoio do primeiro ao último dia", completou.