Leandro Pereira se mostra confiante para jogo decisivo do Botafogo-SP contra o Palmeiras

Na partida de ida, no Allianz Parque, o Palmeiras vencia por 1 a 0 até a reta final do jogo, mas, nos acréscimos do segundo tempo, o jogo pegou fogo. O Botafogo-SP empatou e, na sequência, a equipe de Abel Ferreira retomou a vantagem no placar.

Com a vitória do Palmeiras na ida por 2 a 1, o Botafogo-SP precisa obrigatoriamente vencer a partida desta quinta-feira para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo por um gol de diferença leva o jogo para as penalidades, enquanto a vitória por dois gols dará a classificação ao clube do interior.

Desde o jogo contra o Verdão, o Botafogo-SP não venceu nenhum confronto e nem marcou gols. Foram dois empates e duas derrotas. Além de toda a equipe, Leandro Pereira vive um longo jejum sem balançar as redes e ele disse não entender muito bem o motivo.

"Nem eu sei explicar o que está acontecendo. Não é questão tática ou da bola chegar ou não. É difícil eu explicar o motivo porque é um dos períodos mais longos que estou sem fazer gol. Não é por falta de qualidade ou trabalho, creio que seja o tempo de Deus mesmo, não tem outra explicação", falou.

"Essa questão me incomoda bastante, todo mundo sabe que o centroavante vive de gols, e eu quero ajudar a equipe. Ninguém sabe a cobrança interna que eu tenho comigo e o pensamento de fazer esse gol. Mas sei que com calma esse gol vai sair", completou.