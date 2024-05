João Schimidt sofre entorse no tornozelo e pode virar desfalque do Santos

Apesar da goleada do Santos sobre o Brusque por 4 a 0, no último domingo, o treinador Fábio Carille ganhou uma dor de cabeça após o jogo pela Série B. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Peixe informou que o volante João Schmidt sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o duelo realizado na Vila Belmiro.

O jogador já começou um tratamento "intensivo" no CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol) do Santos. Uma previsão de recuperação não foi informada pelo clube.