Grêmio e Internacional se unem e promovem campanha pela reconstrução do Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira, Grêmio e Internacional lançaram uma campanha conjunta em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul, estado afetado fortemente por chuvas. Em parceria com o governo do Estado, a ação cujo nome é "Jogando Junto - Pela Reconstrução do RS" visa arrecadar recursos e insumos, além de estimular doações de empresas. Antes mesmo do lançamento oficial, a iniciativa já viabilizou auxílios que somam R$ 28,4 milhões.

O evento aconteceu no Centro Administrativo Contingencial (CAC) e contou com a presença de dirigentes da dupla Gre-Nal. Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, deixaram a rivalidade de lado e uniram forças neste momento complicado pelo qual o Rio Grande do Sul vive. O governador do Estado, Eduardo Leite, também compareceu.