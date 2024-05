Fluminense x Sampaio Corrêa: veja informações e onde assistir ao jogo de volta pela Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), próximo de confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor recebe o Sampaio Corrêa, no Maracanã, pela rodada de volta da terceira fase, com transmissão exclusiva do Prime Video.

Na partida de ida, o Fluminense ganhou por 2 a 0 e, agora, joga com a vantagem de poder perder até por um gol de diferença. O Sampaio Corrêa precisa ganhar por três ou mais gols de vantagem para se classificar. Se vencer por dois gols, o time maranhense força a disputa de pênaltis.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, promete máximo empenho de sua equipe e conta com o fator campo para vencer. O Tricolor não jogou no fim de semana por conta da paralisação do Brasileiro em função das trágicas chuvas no Rio Grande do Sul.