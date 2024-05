Ex-capitão do Flamengo, Fábio Luciano comenta polêmica de Gabigol: "Burrice"

"Quando o Gabigol pede a 10, o Nunes fala que ele é o maior 9 da história do Flamengo. Eu acho que, lá no fundo, tem um arrependimento de ter pego a 10. Ia criar dificuldade para o Pedro também. Mas a vida é feita de caminhos e escolhas. Bateu a vaidade e o ego. Agora ele entendeu o que representa ser o 10 do Flamengo", finalizou.

Agora, o novo número do atacante rubro-negro será o 99. A alteração será feita somente no Brasileirão e na Copa do Brasil. Na Libertadores, Gabigol continuará usando a 10, já que a Conmebol não aceita trocas com a competição em andamento. Além da mudança na numeração, o jogador também foi multado em 10% de seu salário.

O Flamengo entra campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Amazonas, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, a equipe carioca venceu por 1 a 0.