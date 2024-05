Em vantagem na terceira fase, Palmeiras busca disputar sua 25ª oitavas de final na Copa do Brasil

O Palmeiras tem importante compromisso pela Copa do Brasil nesta quinta-feira. A equipe comandada por Abel Ferreira entra em campo para jogo de volta da terceira fase da competição contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O Verdão busca sua 25ª participação nas oitavas de final.

A equipe palmeirense tem a vantagem do empate. No jogo de ida, que aconteceu no Allianz Parque, o Alviverde venceu o time do interior de São Paulo por 2 a 1, com gols de Rony e Estêvão, sendo esse último no fim. Patrick diminuiu para o Pantera.

Ao todo, o Palmeiras soma 29 participações na Copa do Brasil e soma quatro títulos (1998, 2012, 2015 e 2020). Essa marca deixa a equipe na terceira posição na lista dos maiores campeões do torneio, ficando atrás de Grêmio, com cinco, e Cruzeiro, com seis.