Em boa fase no São Paulo, Arboleda foi titular em seis dos sete jogos sob o comando de Zubeldía

O zagueiro Robert Arboleda é titular absoluto na defesa do São Paulo. O equatoriano, que desembarcou na capital paulista em 2017, atravessou momentos de altos e baixos no Tricolor, mas, atualmente, vive boa fase e soma muitos minutos em campo. Sob o comando de Zubeldía, por exemplo, o atleta participou como titular de seis dos sete jogos com o técnico.

Arboleda ficou de fora apenas do duelo diante do Águia de Marabá, válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o treinador argentino poupou diversos jogadores titulares e o zagueiro foi um dos escolhidos. O jogo acabou em 3 a 1 para o São Paulo.