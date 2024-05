Corinthians x América-RN: veja onde assistir ao jogo da volta da Copa do Brasil

Assim como o time de Parque São Jorge, o América-RN triunfou no seu último compromisso, diante do Potiguar, por 2 a 0, na Série B. Com o resultado, o clube chegou ao sétimo ponto e ocupa a segunda posição do Grupo C da quarta divisão.

O árbitro do confronto é Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR). O VAR ficará a cargo de Rodrigo Nunes de Sa (VAR-Fifa/RJ).