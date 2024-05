CBF confirma retomada do Brasileirão a partir da 7ª rodada; veja as datas

Nota Oficial: Campeonato Brasileiro Série A

Na sétima rodada, no dia 1º de junho, o Grêmio, por exemplo encara o Red Bull Bragantino, no Estádio Couto Pereira, do Coritiba, no dia 1º de junho. Já pela nona rodada da competição nacional, o Imortal duela contra o Botafogo no Estádio Alfredo Jaconi, que pertence ao Juventude.