Cascavel empata com Hercílio Luz e emenda terceiro jogo seguido sem vitória na Série D

Nesta terça-feira, pela quarta rodada do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Cascavel recebeu o Hercílio Luz no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto e empatou sem gols.

Assim, o Cascavel, que emendou o terceiro jogo seguido sem vencer (duas derrotas e um empate), chegou a quatro pontos e continuou na quarta colocação, a qual leva aos playoffs. No entanto, o time do Paraná ainda poderá ser ultrapassado, já que é a equipe que mais jogou até agora, com quatro duelos. Logo atrás, em quinto, com três pontos, aparece o Hercílio Luz, que emendou o terceiro empate nas três partidas disputadas até aqui.