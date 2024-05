Brasil garante um bronze no Pan-Americano de ciclismo

O ciclismo brasileiro comemorou a primeira medalha no Campeonato Pan-Americano de ciclismo de estrada, que está sendo realizado na cidade de São José dos Campos. Nesta terça-feira, dia 21, o ciclista baiano Luiz Fernando Bonfim de Almeida, da categoria Júnior Masculino, conquistou a medalha de bronze na prova de Contrarrelógio Individual com o tempo de 31min35s399 após duas voltas no traçado de 11,8 km na Via Cambuí. A vitória foi de Robinson Quijano, da Colômbia, com 30min04s770, seguido por Mateo Ramiréz, do Equador, com 30min49s114.

"Estar representando a seleção é uma grande honra e estou muito feliz em terminar com uma medalha. A prova foi dura, com muitos adversários bons, mas graças a Deus eu estava me sentindo bem e consegui entregar o meu melhor dentro da pista. Gostaria de agradecer à confederação pela oportunidade, e agora é descansar e já focar na prova de resistência", destacou Luiz Fernando.

"Já começamos bem saiu um bronze com o Bonfim, que a gente já esperava porque ele tinha ido bem no Mundial de Glasgow no ano passado. Sem dúvida, ele também tem tudo para ir bem na prova de Resistência. Aliás, nossas chances são bem grandes nas provas de estrada", destacou um dos treinadores da seleção brasileira, Antonio Carlos Silvestre.