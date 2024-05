Bragantino x Sousa: confira informações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira. Em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Sousa-PB se enfrentam às 19h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Prime Video.

No jogo de ida, disputado na Paraíba, as equipes empataram por 1 a 1. Por isso, quem vencer avança à próxima fase da competição.