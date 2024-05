Botafogo x Vitória: confira informações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O Botafogo tem um difícil desafio nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Vitória, no Estádio Barradão, precisando segurar o adversário para classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. A partida conta com transmissão de SporTV e Premiere.

No duelo de ida da terceira fase, no Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou por 1 a 0 e conseguiu a vantagem de jogar pelo empate. O Vitória se classificar se triunfar por dois ou mais gols de vantagem, mas pode forçar a disputa de pênaltis com um placar por um gol de diferença.