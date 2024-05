Botafogo desembarca em Salvador para duelo contra o Vitória pela Copa do Brasil

??? #VamosBOTAFOGO

Além do atacante, o treinador português não conta com Matheus Nascimento, que se recupera de um problema muscular. Diego Hernández e Óscar Romero, por problemas disciplinares, seguem afastados do restante do grupo e serão ausências.

Tiquinho Soares, principal goleador do Botafogo em 2023, é considerado dúvida. O atacante segue em tratamento e está na fase final da recuperação, já treinando com bola. Entretanto, não é presença garantida no duelo pela Copa do Brasil. Com isso, o jovem de 18 anos Yarlen pode aparecer como opção no ataque da equipe ao decorrer dos 90 minutos.