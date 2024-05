Após empate eletrizante, Vasco elimina Fortaleza nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Brasil

Nos pênaltis: Payet, Sforza, Lucas Piton, Puma Rodrigúez e Vegetti.#VASxFOR#CopaDoBrasil2024#VascoDaGama pic.twitter.com/LOQslDMos3

? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2024





A equipe carioca não se abalou com o gol e partiu em busca do empate, o que não demorou a acontecer. Aos 11, em jogada rápida, Payet lança pelo alto mirando a entrada de Lucas Piton. Marinho se antecipa e corta com o peito. O VAR chamou o árbitro Wilton Pereira Sampaio que, após a revisão do lance à beira do gramado, assinalou o toque no braço do jogador do Fortaleza e, consequentemente, o pênalti. Vegetti bateu e deixou tudo igual aos 16.

Com a igualdade no placar, o jogo ficou um pouco truncado, mas logo voltou a proporcionar um bom espetáculo, com bons lances até o fim da primeira etapa. O Fortaleza foi superior e criou as principais oportunidades de gol, principalmente depois dos 30 minutos. Destaque para a bola no travessão em cabeçada de Lucero após grande jogada de Felipe Jonatan e Breno Lopes pelo lado esquerdo.

A melhor qualidade do Fortaleza voltou a ficar evidente no início do segundo tempo. O Vasco tentava se manter no ataque e pressionar o adversário, mas foi rapidamente punido. Aos nove, Lucero recebe na esquerda e puxa o contra-ataque. O centroavante dá uma caneta em Maicon, gira e toca no meio para Pochettino, que abriu na direita para Pikachu e recebeu de volta na área. O camisa sete tentou finalizar mas a bola saiu mascada e sobrou para Lucero completar para a rede. O assistente assinalou o impedimento, mas o VAR confirmou a validade do lance e o Fortaleza voltou a ficar à frente no placar.