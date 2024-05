Amazonas x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Flamengo encara o Amazonas nesta quarta-feira, em Manaus. A partida na Arena Amazonas, que decidirá a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, terá início às 21h30 (de Brasília). A partida será transmitida por SporTv e no Premiere.

A equipe carioca vem de duas vitórias importantes, sobre Bolívar e Corinthians. A desconfiança da torcida com o trabalho do técnico Tite foi deixada de lado e o ambiente no elenco se tranquilizou.

O Flamengo venceu o Amazonas no jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, e jogará com a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão será em cobranças de pênaltis. Já para o Amazonas, só uma vitória por dois ou mais gols no tempo normal garante a classificação.