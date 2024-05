Vasco encerra a preparação para encarar o Fortaleza pela Copa do Brasil

O Vasco encerrou nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, a preparação para o confronto diante do Fortaleza, na volta da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no São Januário.

As atividades ainda foram comandadas pelo interino Rafael Paiva. O português Álvaro Pacheco já desembarcou no Rio de Janeiro, mas ainda não foi anunciado como novo técnico do Vasco.