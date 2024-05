Santos inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP em Londrina; veja detalhes

Punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento do clube, no final de 2023, o Santos poderá ter 80% de público neste jogo. 20% do estádio terá que estar interditado.

A ideia da diretoria de levar esta partida para Londrina, aliás, foi justamente para poder contar com mais público.

A Vila Belmiro tem capacidade para cerca de 17 mil pessoas. Com a punição, a lotação máxima seria de cerca de 13 mil. Já o Estádio do Café cabe 36 mil. Ou seja, o Peixe pode jogar para pouco mais de 28 mil torcedores no Paraná.

Antes de pensar no Botafogo-SP, porém, o Santos volta as suas atenções para o embate com o América-MG, marcado para esta sexta-feira. A bola rola no gramado da Arena Independência a partir das 21h30, pela sétima rodada da Série B.