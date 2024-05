Santos ganha dia de folga após golear o Brusque pela Série B

Depois de golear o Brusque por 4 a 0, o elenco do Santos ganhou um descanso nesta segunda-feira. O grupo se reapresenta no CT Rei Pelé nesta terça-feira, quando começa a sua preparação para enfrentar o América-MG, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para este jogo, o técnico Fábio Carille ainda não poderá contar com os atacantes Julio Furch e Pedrinho. Ambos seguem tratando uma pubalgia. Além deles, Guilherme também segue de fora, com uma lesão muscular na coxa.