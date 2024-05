Pacers e Timberwolves vencem e avançam às finais de conferência da NBA

Duas séries dos playoffs da NBA foram decididas neste domingo. À tarde, o Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 130 a 109 e avançou para as finais da Conferência Leste. Algumas horas depois, o Minnesota Timberwolves jogou fora de casa e venceu o Denver Nuggets por 98 a 90, se classificando para as finais do oeste.

No primeiro Jogo 7 do dia, os Pacers visitaram os Knicks em Nova York, no Madison Square Garden. Os visitantes não se intimidaram com o fato de estarem jogando na "Meca" do basquete e levaram a melhor com uma grande atuação coletiva. Seis jogadores marcaram mais de 12 pontos, fazendo com que a franquia vencesse o duelo por 21 pontos de diferença.