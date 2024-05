Novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco desembarca no Rio de Janeiro

O português Álvaro Pacheco, novo técnico do Vasco, desembarcou neste domingo no Aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, para assumir o comando do clube carioca. O treinador acertou com o Cruz-Maltino na semana passada, após deixar o Vitória de Guimarães, e falou com a imprensa em sua chegada ao Brasil.

"Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui em um grande clube do Brasil e do Mundo. É um orgulho muito grande fazer parte dessa família. Venho com muita vontade de ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece."

O comandante de 52 anos também foi perguntado se conhecia a história do Vasco da Gama e respondeu positivamente.