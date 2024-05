Ex-Feyenoord, Arne Slot é anunciado como o novo técnico do Liverpool

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club's new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit ?

? Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024

Arne Slot, de 45 anos, é holandês e nunca treinou um clube fora de seu país de origem. Ele começou sua carreira como treinador há pouco mais de dez anos, quando esteve à frente das categorias de base do Zwolle. Slot trabalhou como auxiliar técnico no Cambuur e no AZ Alkmar, onde foi efetivado em 2019 e teve sua primeira experiência treinando uma primeira equipe profissional.

O holandês ganhou projeção quando chegou ao Feyenoord, em 2021. Ele chegou à final da Conference League em sua primeira temporada, perdendo para a Roma de José Mourinho, venceu o Campeonato Holandês na temporada 2022/23 e a Copa dos Países Baixos na atual temporada.

Apesar do grande legado que Klopp deixa para trás na Inglaterra, o Liverpool espera repetir a escolha perfeita que teve quase uma década atrás, contratando um treinador jovem para encabeçar um novo projeto à frente da equipe nos próximos anos.