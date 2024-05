Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada inicia com provas de Contrarrelógio Individual

Está tudo pronto para receber atletas e delegações de 31 países, que se preparam para participar do Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. Com a expectativa de uma semana intensa de competições emocionantes, o evento terá início nesta terça-feira, com as disputas de contrarrelógio individual, que começam às 8h (de Brasília), na arena montada na Via Cambuí, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

O cronograma inclui as categorias Junior Feminino (11,5 km), Junior Masculino (23,3 km), Sub23 Masculino (35,1 km) e Elite Feminino (23,3 km). As provas prometem ser um verdadeiro teste de força para os competidores e marcam não apenas uma competição esportiva, mas também a oportunidade de promover a integração entre os países participantes e o intercâmbio de experiências no ciclismo de estrada.

Após a abertura de provas nesta terça, a programação ainda prevê as demais disputas na quinta-feira, dia 23, às 8h (de Brasília), com a prova da CRI da Elite Masculino, com 35, 1 km, seguida pelas provas de Resistência da Júnior: Junior Feminino / Road Race Women Junior (59 km) e Junior Masculino / Road Race Men Junior (106,2 km).