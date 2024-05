Bruno Rodrigues fala sobre recuperação no Palmeiras e exalta amizade com Dudu

O atacante Bruno Rodrigues está em transição física e em breve estará à disposição do técnico Abel Ferreira para reforçar o Palmeiras. O jogador, que participou do jogo-treino do Verdão, no último sábado (18), falou sobre o período de recuperação da cirurgia no joelho direito após lesão em seus primeiros meses no clube.

"Agradecer a Deus, à minha família, a todo o departamento médico, que me ajudou muito, e a meus companheiros também. Acho que o dia a dia foi fundamental para mim porque eu tinha acabado de chegar ao clube, fiz dois jogos e me machuquei. É muito difícil, passa muita coisa na cabeça. Mas, com a ajuda principalmente de Deus, da minha família e dos meus companheiros, estou me sentindo muito bem, muito mais feliz. Já fiz jogo-treino estou me sentindo muito bem, estou à disposição do professor Abel para quando ele precisar, eu dar o meu melhor", disse.

Bruno Rodrigues foi anunciado pelo Palmeiras no fim de ano passado e se apresentou ao clube no início desta temporada. O ex-Cruzeiro assinou contrato até o fim de 2028. O atacante de 27 anos disputou apenas dois jogos pela equipe: entrou no segundo tempo do duelo contra o Novorizontino, na estreia do Paulista, e depois foi titular no jogo seguinte, contra a Inter de Limeira.