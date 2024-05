Bologna abre três a zero, mas Juventus busca empate pelo Campeonato Italiano

O Bologna recebeu a Juventus pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira. Em duelo direto pela terceira colocação, o time da casa abriu 3 a 0 no placar, mas acabou levando o empate no final.

Com o resultado, as duas equipes seguem empatadas com 68 pontos, mas o Bologna leva vantagem no saldo de gols e ocupa a terceira posição na tabela. A Juventus, por sua vez, chega a seis rodadas sem vencer e permanece no quarto lugar

O próximo compromisso da Juventus será neste sábado, às 13 horas (de Brasília), quando recebe o Monza. Já o Bologna volta a campo nesta sexta-feira, às 15h45, fora de casa, diante do Genoa. Os dois jogos são válidos pela última rodada do Campeonato Italiano.