Bernardinho convoca 14 nomes para a estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei; veja a lista

Nesta segunda-feira, o técnico Bernardinho definiu a lista de relacionados para a estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei, contra Cuba. As seleções entram em quadra nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Bernardinho convocou seu filho Bruninho, principal levantador do Brasil, para o duelo. Para esta posição, ele também chamou Fernando Cachopa. Entre os opostos, Darlan, destaque da Superliga na última temporada, foi relacionado, assim como Alan.

Adriano, Arthur Bento, Leal, Lucarelli e Mauricio Borges são os ponteiros convocados pelo treinador, que também chamou os centrais Flavio, Isac e Lucão, além dos líberos Honorato e Thales.