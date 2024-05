Al-Ittihad anuncia a saída ao fim da temporada de Romarinho, ex-Corinthians

Thank you... You will be remembered ??

Book your ticket and come to the Ittihad vs Dhamak match, and get a free first-team jersey (included with all match tickets)! ??https://t.co/ndhYIYiNjv pic.twitter.com/MJDlhAUMbX

? Ittihad Club (@ittihad_en) May 20, 2024

Ao todo, Romarinho disputou 214 jogos, com 95 gols e 30 assistências. O atacante, durante a passagem que começou em 2018, participou das conquistas de um campeonato saudita e uma Supercopa saudita.

Com as mesmas conquistas do ex-Corinthians, Grohe entrou em campo por 136 vezes. Com isso, a dupla ficará livre no mercado.