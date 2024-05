Verstappen conquista GP da Emilia-Romagna e volta a vencer na F1

Na manhã deste domingo, o piloto da Red Bull e atual campeão mundial, Max Verstappen, conquistou o primeiro lugar no GP da Emilia-Romagna, disputado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Assim, o holandês voltou a vencer depois de ver ter visto Lando Norris conquistar terminar o GP de Miami na ponta. Já Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Além do triunfo, o holandês alcançou a incrível marca de oito pole positions consecutivas depois de novamente fazer a volta mais rápida no treino classificatório do último sábado. Deste modo, igualou a marca de Ayrton Senna.