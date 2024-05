"Sei da grandeza", diz Álvaro Pacheco sobre o Vasco

A imprensa portuguesa acompanhou o embarque do técnico Álvaro Pacheco para o Brasil. O treinador não renovou contrato com o Vitória de Guimarães e vai assinar com o Vasco para dirigir o time nos próximos anos.

Na saída de Portugal, ele demonstrou conhecimento sobre o Vasco.

"Sei que é um time que passou por altos e baixos. Mas tenho muita consciência de sua grandeza. Estamos falando de um clube quatro vezes campeão brasileiro, que ganhou Copa do Brasil, Libertadores. O nível de seus torcedores, em termos de cobrança, é alto", relatou.