São Paulo vence Oeste e segue 100% no Campeonato Paulista sub-20

Na manhã deste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista sub-20, o São Paulo recebeu o Oeste, em Cotia, e venceu por 2 a 0. Os dois gols, marcados no segundo tempo, foram feitos por Paulinho e Ryan.

Com o resultado positivo, o Tricolor, que continuou com os 100% de aproveitamento, chegou aos 18 pontos em seis jogos disputados e seguiu na liderança do grupo 10, agora com oito a mais em relação ao Oeste, em segundo.

Por fim, o próximo jogo pela competição será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola na quarta-feira, às 15h (de Brasília). Já pelo Paulista, o time retorna aos gramados contra o Audax, desta vez no próximo sábado, às 15h (de Brasília).