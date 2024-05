Santos arrecada R$ 736 mil em goleada sobre o Brusque e doará valor ao RS

O Santos goleou o Brusque por 4 a 0, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais de 10 mil pessoas marcaram presença na Vila Belmiro, que esteve com os portões abertos pela primeira vez no torneio.

Ao todo, 10.325 pessoas estiveram no estádio, gerando uma renda de R$ 736.800,00. Todo esse valor será doado para o Rio Grande Sul, que sofre com as enchentes.

O Alvinegro Praiano está punido pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final de 2023, mas a diretoria conseguiu uma liberação do STJD para ter 100% de público neste embate, com o objetivo de ajudar o povo gaúcho.